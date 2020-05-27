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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:11
https://ria.ru/20200527/1572068428.html
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571845882_0:17:3028:1720_1036x0_80_0_0_1337b01759655e4727d751d0511111f3.jpg
РИА Новости

Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом

15:57 27.05.2020 (обновлено: 16:11 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в Москве проведена очень ответственная, продуманная и взвешенная работа по борьбе с коронавирусом, власти города действовали на опережение и не теряли времени.
"В целом работа и ваша, и всей вашей команды - конечно, все было, все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, - но в целом работа была очень ответственная, она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался. Что очень важно: вы действовали на опережение, не теряли времени", - сказал Путин на рабочей встрече с Собяниным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
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