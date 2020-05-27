Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в Москве проведена очень ответственная, продуманная и взвешенная работа по борьбе с коронавирусом, власти города действовали на опережение и не теряли времени.
"В целом работа и ваша, и всей вашей команды - конечно, все было, все видели, здесь сбои неизбежны мелкие, - но в целом работа была очень ответственная, она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался. Что очень важно: вы действовали на опережение, не теряли времени", - сказал Путин на рабочей встрече с Собяниным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.