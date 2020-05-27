Собянин рассказал о контроле за ситуацией с коронавирусом в Москве

"В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет только улучшаться в Москве. Несмотря, конечно, на все но. На все осторожности и так далее. На режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться", - сказал Собянин.