Собянин рассказал о контроле за ситуацией с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве контролируется и будет улучшаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет только улучшаться в Москве. Несмотря, конечно, на все но. На все осторожности и так далее. На режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.