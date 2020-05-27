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2020-05-27T15:57
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Циклон с Черного моря принесет в центр Европейской России ливни и ветер
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РИА Новости

Циклон с Черного моря принесет в центр Европейской России ливни и ветер

15:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ряд областей на западе Центрального федерального округа ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер, говорится в сообщении Росгидромета.
"Под влиянием атмосферных фронтов активного циклона, который перемещается с Черного моря в северо-восточном направлении, 29–30 мая в западной половине Центрального федерального округа ожидаются дожди, в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях местами сильные (15–20 миллиметров за 12 часов), ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15–22 метров в секунду", - сообщает ведомство.
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РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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