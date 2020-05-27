Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве с 1 июня разрешат жителям гулять, но в тестовом режиме и по графику, заявил мэр города Сергей Собянин

"Пожалуй, самое главное для граждан - эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее", - сказал Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

Мэр Москвы добавил, что для властей это очень непростое решение. "Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки", - пояснил глава города.

Собянин пообещал, что власти Москвы сделают "максимально простую и доступную схему", но призвал не выходить из дома всем одновременно.

"Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться", - добавил он.