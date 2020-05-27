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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:55
https://ria.ru/20200527/1572068331.html
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
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РИА Новости

Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику

15:56 27.05.2020 (обновлено: 17:55 27.05.2020)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве с 1 июня разрешат жителям гулять, но в тестовом режиме и по графику, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Пожалуй, самое главное для граждан - эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее", - сказал Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.
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Мэр Москвы добавил, что для властей это очень непростое решение. "Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки", - пояснил глава города.
Собянин пообещал, что власти Москвы сделают "максимально простую и доступную схему", но призвал не выходить из дома всем одновременно.
"Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
люди всё ещё всерьёз воспринимают эти "инициативы" ? :)
27 мая, 16:17
Vasily Khazbulatov
5561015
Следить будет домуправ, за нарушение отключат газ... :-(
27 мая, 15:59
Владислав Леончук
26300313
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