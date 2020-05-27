Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T17:58
https://ria.ru/20200527/1572068175.html
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме

15:55 27.05.2020 (обновлено: 17:58 27.05.2020)
1652
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве с 1 июня разрешат жителям гулять, но в тестовом режиме и по графику, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Пожалуй, самое главное для граждан - эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее", - сказал Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Вчера, 16:03Распространение нового коронавируса
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Мэр Москвы добавил, что для властей это очень непростое решение. "Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки", - пояснил глава города.
Собянин пообещал, что власти Москвы сделают "максимально простую и доступную схему", но призвал не выходить из дома всем одновременно.
"Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
51011516
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений
В Москве в тестовом режиме разрешат прогулки по графику
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о контроле за ситуацией с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы заявил, что ношение масок в транспорте дает результат
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин: Москва полностью готова к проведению Парада Победы
Собянин заявил о готовности Москвы к проведению парада Победы
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России
LIVE: Путин проводит встречу с Сергеем Собяниным
Путин обсуждает с Собяниным ситуацию с COVID-19 в Москве. Трансляция
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Режим пропусков введут для прилетающих в главный аэропорт Камчатки
08:17В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений
08:16В Новосибирске ветер повалил десятки деревьев и снес три остановки
08:15Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 3,3 тысячи
08:12В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду
08:09В Таиланде выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
08:06Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина
08:04Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
07:55Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч
07:54В Кузбассе за сутки выявили 18 случаев коронавируса
07:52Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи
07:48Премьер Киргизии взял отпуск на время расследования уголовного дела
07:42В Германии за сутки выявили 362 случая коронавируса
07:41Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля
07:39В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере
07:38Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш
07:37Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми
07:34КС Венесуэлы признал законность смещения Гуаидо с должности спикера
07:16Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин
07:10В МЭА рассказали о сокращении мировых инвестиций в энергетику
Лента новостейМолния