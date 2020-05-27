Потерявшуюся в нацпарке Новой Зеландии пару нашли спустя 19 дней

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Потерявшихся во время похода по национальному парку Кахуранги в Потерявшихся во время похода по национальному парку Кахуранги в Новой Зеландии молодых людей нашли живыми спустя 19 дней, сообщает местная газета New Zealand Herald

Как сообщается, 23-летние Джессика О'Коннор и Дион Рейнольдс отправились в поход 9 мая, но не вернулись в запланированный срок. По данным спасательной службы, молодые люди заблудились и из-за тумана упали и получили травмы. Несколько дней они провели без еды.

На поиски пары были направлены более 50 человек, включая полицейских, пожарных, спасателей и добровольцев. Также в операции были задействованы беспилотники и поисковые собаки. Найти потерявшихся молодых людей удалось благодаря вертолету спасателей, который смог засечь дым от разведенного ими костра. Вертолет доставил молодых людей в больницу, после обследования их отпустили домой.