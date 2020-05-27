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2020-05-27T15:54
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Потерявшуюся в нацпарке Новой Зеландии пару нашли спустя 19 дней
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РИА Новости

Потерявшуюся в нацпарке Новой Зеландии пару нашли спустя 19 дней

15:54 27.05.2020
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CC0 / Public domain / Национальный парк Кауранг в Новой Зеландии
Национальный парк Кауранг в Новой Зеландии
CC0 / Public domain /
Национальный парк Кауранг в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Потерявшихся во время похода по национальному парку Кахуранги в Новой Зеландии молодых людей нашли живыми спустя 19 дней, сообщает местная газета New Zealand Herald.
Как сообщается, 23-летние Джессика О'Коннор и Дион Рейнольдс отправились в поход 9 мая, но не вернулись в запланированный срок. По данным спасательной службы, молодые люди заблудились и из-за тумана упали и получили травмы. Несколько дней они провели без еды.
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На поиски пары были направлены более 50 человек, включая полицейских, пожарных, спасателей и добровольцев. Также в операции были задействованы беспилотники и поисковые собаки. Найти потерявшихся молодых людей удалось благодаря вертолету спасателей, который смог засечь дым от разведенного ими костра. Вертолет доставил молодых людей в больницу, после обследования их отпустили домой.
"Это фантастический результат, на который мы все надеялись. Хотя беспокойство продолжало расти, пока шли дни", - заявил представитель местной полиции Пол Боррелл.
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