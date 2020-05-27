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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:29
https://ria.ru/20200527/1572068063.html
Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

15:53 27.05.2020 (обновлено: 16:29 27.05.2020)
78092
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сегодня уже можно говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации. Что мы предлагаем. Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай, там работает около 300 тысяч человек и плюс там, конечно, у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить, ну это целый сектор услуг и экономики", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Так, замечательно! И как сие будет выглядеть в рамках пропускной системы??? Будем спрашивать разрешения верховного на посещение того или иного магазина? (ну чтобы очереди не создавать) Они разделят нас на группы и кажджой группе выделят свое время. Все это обрекут в новые КР-коды, которые мы будем получать, чтобы иметь возможность выходить из дома? Так что-ли?
27 мая, 16:33
Дик Котов
2420003
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