Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю

"Сегодня уже можно говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации. Что мы предлагаем. Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай, там работает около 300 тысяч человек и плюс там, конечно, у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить, ну это целый сектор услуг и экономики", - сказал Собянин.