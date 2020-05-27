Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве не только стабилизировалась, но и значительно улучшилась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Те меры, которые мы приняли после 12 мая - раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.