Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

"Те меры, которые мы приняли после 12 мая - раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации", - сказал Собянин.