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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:04
https://ria.ru/20200527/1572068027.html
Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

15:53 27.05.2020 (обновлено: 16:04 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве не только стабилизировалась, но и значительно улучшилась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Те меры, которые мы приняли после 12 мая - раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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