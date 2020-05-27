Участок трассы на окраине Мурманска подтопило из-за таяния снега

Затопленный в результате паводка участок дороги при подъезде к Мурманску

Затопленный в результате паводка участок дороги при подъезде к Мурманску

МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Участок федеральной трассы на подъезде к Участок федеральной трассы на подъезде к Мурманску примерно в 200 метров длиной в Ленинском районе города перекрыт после подтопления талыми водами, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС

"В этом месте река Роста из-за активного таяния снега не справилась с нагрузкой, трассу подтопило. Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участок примерно в 200 метров перекрыт", - сообщил руководитель пресс-службы Алексей Баринов

По его словам, на месте работают коммунальные службы. Как сообщают местные СМИ, в районе подтопления оказались продовольственные склады.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Мурманска, в администрации города состоялось внеплановое совместное заседание противопаводковой комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Внештатная паводковая ситуация спровоцирована резким повышением температуры воздуха и обильным таянием снега. Специалисты ФГБУ "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" отмечают уникальность ситуации: значительные снежные запасы в регионе, превышающие в разы средние многолетние значения, резкое повышение температуры воздуха, природные процессы из-за погодных условий идут слишком активно", - пояснили в мэрии и добавили, что такой паводок возникает примерно раз в 70 лет – у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю.

По итогам заседания комиссии принято решение создать оперативный штаб на территории Ленинского округа Мурманска. "Специалисты следят за развитием ситуации в круглосуточном режиме. В ходе проверок установлено, что водопропускные сооружения исправны, прочищены, работают на полную мощность, однако уникальная природная ситуация внесла свои коррективы, и коллекторы технически не могут справится с таким объемом воды", - пояснили в мэрии.