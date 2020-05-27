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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T16:13
https://ria.ru/20200527/1572067868.html
Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений
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РИА Новости

Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений

15:50 27.05.2020 (обновлено: 16:13 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время заседания
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время заседания. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил мэру Москву Сергею Собянину доложить о взаимодействии федеральных и московских властей по подготовке к проведению парада Победы 24 июня, отдельно глава государства попросил рассказать о прогнозах по дальнейшему поэтапному снятию ограничений в столице.
Путин напомнил, что договаривался с Собяниным провести встречу и поговорить о динамике эпидемиологической обстановки в Москве и о результатах постепенного снятия вынужденных профилактических ограничений из-за пандемии коронавируса.
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"Включая работу промышленного, строительного комплекса столицы, сферы услуг, торговли, других важнейших отраслей экономики, где заняты миллионы наших граждан. Хотелось бы услышать ваши оценки, как это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении, отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице. Предлагаю также обсудить вопросы взаимодействия федеральных, московских властей при подготовке и проведению парада 24 июня в честь победы в Великой Отечественной войне, отдельно прошу рассказать о ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Собяниным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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