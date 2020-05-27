Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений

Путин напомнил, что договаривался с Собяниным провести встречу и поговорить о динамике эпидемиологической обстановки в Москве и о результатах постепенного снятия вынужденных профилактических ограничений из-за пандемии коронавируса.

"Включая работу промышленного, строительного комплекса столицы, сферы услуг, торговли, других важнейших отраслей экономики, где заняты миллионы наших граждан. Хотелось бы услышать ваши оценки, как это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении, отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице. Предлагаю также обсудить вопросы взаимодействия федеральных, московских властей при подготовке и проведению парада 24 июня в честь победы в Великой Отечественной войне, отдельно прошу рассказать о ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Собяниным.