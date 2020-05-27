ЕК хочет, чтобы Евросоюз согласовал фонд восстановления от кризиса к июлю

"Достижение быстрого политического соглашения по (фонду восстановления ЕС) "Будущее поколение ЕС" и общему бюджету ЕС на 2021–2027 годы на уровне Европейского совета к июлю необходимо, чтобы придать новый динамизм восстановлению и снабдить ЕС мощным инструментом, позволяющим вновь поставить экономику на ноги", - говорится в сообщении.