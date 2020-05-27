ЕК хочет, чтобы Евросоюз согласовал фонд восстановления от кризиса к июлю

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия считает необходимым, чтобы страны Евросоюза достигли договоренности по фонду восстановления ЕС от кризиса, представленного ею в среду, к июлю, говорится в сообщении ЕК.
"Достижение быстрого политического соглашения по (фонду восстановления ЕС) "Будущее поколение ЕС" и общему бюджету ЕС на 2021–2027 годы на уровне Европейского совета к июлю необходимо, чтобы придать новый динамизм восстановлению и снабдить ЕС мощным инструментом, позволяющим вновь поставить экономику на ноги", - говорится в сообщении.
Ранее в среду ЕК представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от нынешнего глубокого кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом, в объёме 750 миллиардов евро. Исходя из сообщений ЕК, она хочет, чтобы эти средства шли в дополнение к общим бюджетам стран ЕС, а не были их частью. Эти 750 миллиардов евро ЕК планирует занять на финансовых рынках.
Еврокомиссия предлагает создать многолетний финансовый план Евросоюза на 2021-2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, что выше ныне действующего семилетнего бюджета ЕС, составляющего 910-960 миллиардов евро, в зависимости от того, какой показатель учитывать – платежей или обязательств. На основе многолетнего финплана составляются ежегодные общие бюджеты стран ЕС.
Теперь предложения Еврокомиссии по финплану и фонду должны обсудить страны союза в Европейском совете, а также депутаты в Европарламенте и согласовать их. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.
-