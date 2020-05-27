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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:49
https://ria.ru/20200527/1572067783.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4568
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4568

15:49 27.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 27 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4568, за сутки выявлены 165 заболевших, выздоровели с начала пандемии 2897 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4568 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 2897 человек вылечились, 54 умерли, 1617 человек продолжают лечение в больницах особого режима",- говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 280663 теста на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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