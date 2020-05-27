В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4568

БАКУ, 27 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4568, за сутки выявлены 165 заболевших, выздоровели с начала пандемии 2897 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4568 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 2897 человек вылечились, 54 умерли, 1617 человек продолжают лечение в больницах особого режима",- говорится в пресс-релизе штаба.
Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 280663 теста на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.