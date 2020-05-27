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2020-05-27T15:52
https://ria.ru/20200527/1572067737.html
Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции"
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РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции"

15:45 27.05.2020 (обновлено: 15:52 27.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Суд оставил постановление Тверского суда без изменений и отклонил апелляционные жалобы", - рассказал собеседник агентства.
Заседание проходило с участниками процесса, но без слушателей и журналистов из-за пандемии коронавируса.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
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В конце прошлой недели стало известно, что на основателя "Омбудсмена полиции" завели еще одно уголовное дело, о распространении порнографии – фото некоей женщины. В рамках этого дела в Вологде был задержан помощник Воронцова по паблику Игорь Худяков. Мужчину доставили в Москву, а в минувший понедельник заключили под стражу.
Кроме того, в середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трех уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.
Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным и считает уголовное преследование "расправой за его деятельность".
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинTelegram (приложение)Московский городской судПроисшествия
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