Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Мосгорсуд в среду признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин

"Суд оставил постановление Тверского суда без изменений и отклонил апелляционные жалобы", - рассказал собеседник агентства.

Заседание проходило с участниками процесса, но без слушателей и журналистов из-за пандемии коронавируса.

По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

В конце прошлой недели стало известно, что на основателя "Омбудсмена полиции" завели еще одно уголовное дело, о распространении порнографии – фото некоей женщины. В рамках этого дела в Вологде был задержан помощник Воронцова по паблику Игорь Худяков. Мужчину доставили в Москву, а в минувший понедельник заключили под стражу.

Кроме того, в середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трех уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.

Адвокат Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным и считает уголовное преследование "расправой за его деятельность".