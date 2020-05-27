Чубайс объяснил слова про "дохлую лошадь"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава " Глава " Роснано Анатолий Чубайс считает, что нынешняя ситуация в топливно-энергетическом комплексе может послужить для того, чтобы переосмыслить стратегию развития России.

Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы. Это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути, добавил он.

"Сама мысль о том, что нужно нынешний весь кризис увидеть не просто как проблему полугодия, а как некий звонок, который мы должны воспринять для переобдумывания стратегии развития страны в целом, мне кажется она просто очевидной", — сказал Чубайс.

Он отметил, что доля нефтегазовой отрасли в ВВП сокращается, но темпы этого сокращения еще недостаточны. "Это правда, но точно так же всем понятно, что если мы хотим сделать выводы из всего произошедшего, то темпы эти нас точно не устраивают, нужно их радикально ускорять. Никто не говорит о какой-то дури: закрыть нефтянку, это какая-то нелепость. Совершенно правильно было сказано, что нужно наращивать нефтехимию, газохимию, с углем сложнее, но тем не менее", — заявил глава "Роснано".

По его словам, на нефтяную отрасль существенно влияют технологический фактор, глобальное потепление и "сам по себе коронавирус", который дал "мощное принуждение к цифре".