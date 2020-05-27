Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T17:52
https://ria.ru/20200527/1572067699.html
Чубайс объяснил слова про "дохлую лошадь"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/53/1555385392_0:151:3205:1953_1036x0_80_0_0_4c1bfabae0a9addc865873dc9058471f.jpg
РИА Новости

Чубайс объяснил слова про "дохлую лошадь"

15:44 27.05.2020 (обновлено: 17:52 27.05.2020)
5495
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что нынешняя ситуация в топливно-энергетическом комплексе может послужить для того, чтобы переосмыслить стратегию развития России.
Выступая на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром", Чубайс развил свою мысль из интервью Forbes — о том, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать" — то есть России нужно слезать с нефтяной иглы. Это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути, добавил он.
"Сама мысль о том, что нужно нынешний весь кризис увидеть не просто как проблему полугодия, а как некий звонок, который мы должны воспринять для переобдумывания стратегии развития страны в целом, мне кажется она просто очевидной", — сказал Чубайс.
Он отметил, что доля нефтегазовой отрасли в ВВП сокращается, но темпы этого сокращения еще недостаточны. "Это правда, но точно так же всем понятно, что если мы хотим сделать выводы из всего произошедшего, то темпы эти нас точно не устраивают, нужно их радикально ускорять. Никто не говорит о какой-то дури: закрыть нефтянку, это какая-то нелепость. Совершенно правильно было сказано, что нужно наращивать нефтехимию, газохимию, с углем сложнее, но тем не менее", — заявил глава "Роснано".
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Вчера, 15:12
Чубайс заявил, что "не потянет" на волшебника или юмориста Петросяна
По его словам, на нефтяную отрасль существенно влияют технологический фактор, глобальное потепление и "сам по себе коронавирус", который дал "мощное принуждение к цифре".
"Нужно переосмыслить не только тактику. Хороший документ — нацплан (общенациональный план восстановления экономики. — Прим. ред.), разумный, здравый, но надо смотреть, что еще и дальше, что через пять, десять лет. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом смысле была услышана моя, может быть, избыточно броская цитата про дохлую лошадь", — заключил Чубайс.
34296432113
Обсудить 23
РоссияРоснаноАнатолий ЧубайсЭкономика
Популярные комментарии
..."от создателей ьeнзoкoлoнки"
27 мая, 17:33
ODOR SCROTUM
6720001
Не они ли своим либеральным кагалом завели экономику в текущее положение?
27 мая, 16:13
НВНиколай Васильевич
3700002
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Шредер назвал посла Украины "карликом"
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Вирусолог объяснил, почему некоторые россияне невосприимчивы к COVID-19
Военные учения украинской армии в Донецкой области
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Посетитель ярмарки вакансий
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Устье Хероты со стороны моря
В Сочи переименовали реку Хероту
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве
Минтранс опубликовал рекомендации пассажирам на фоне снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния