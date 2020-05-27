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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:43
https://ria.ru/20200527/1572067661.html
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 218
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 218

15:43 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 218 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у пяти сотрудников больниц, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у пяти медицинских работников. Всего COVID-19 был выявлен у 218 сотрудников в регионе, более 80 из них вылечились", — рассказали в ведомстве.
Специалисты уточнили, что наибольшее число инфицированных медиков выявлено в пермской клинической больнице №2, там насчитывается 18 работников с коронавирусом.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1495 случаев COVID-19, выздоровели 796 человек, 49 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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