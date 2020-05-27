В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 218

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 218 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у пяти сотрудников больниц, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у пяти медицинских работников. Всего COVID-19 был выявлен у 218 сотрудников в регионе, более 80 из них вылечились", — рассказали в ведомстве.

Специалисты уточнили, что наибольшее число инфицированных медиков выявлено в пермской клинической больнице №2, там насчитывается 18 работников с коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1495 случаев COVID-19, выздоровели 796 человек, 49 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи пермяков.