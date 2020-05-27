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Юрий Борисов назвал нефтепереработку драйвером для промышленности
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РИА Новости

Юрий Борисов назвал нефтепереработку драйвером для промышленности

15:43 27.05.2020 (обновлено: 15:44 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нефтепереработка и нефтехимия являются драйверами развития многих отраслей промышленности, необходимо пересмотреть свои планы по более глубокой переработке сырьевых ресурсов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума "Иннопром".
"Нефтедобывающая отрасль и нефтепереработка действительно занимают весомую долю в структуре ВВП и доходной части бюджета, но в последнее время год от года эта доля уменьшается, это факт... за счёт роста несырьевых отраслей промышленности... Что делать с нефтяными отраслями на этом периоде? Нужно серьёзно пересмотреть свои планы по более глубокой переработке нефтепродуктов и сырьевых ресурсов. Время позволяет задуматься об этом и двигаться именно туда, потому что более высокие переделы дают более высокую добавленную стоимость. Я имею в виду в первую очередь нефтепереработку и нефтехимию как основной драйвер развития многих отраслей промышленности. Этим нужно заниматься в первую очередь", - сказал он.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, объем переработки нефти по итогам 2019 года в РФ снизился на 0,4%, до 288,542 миллиона тонн.
Предприятие по переработке углеводородного сырья компании СИБУР
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Юрий Борисов (вице-премьер)Экономика
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