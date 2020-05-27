Юрий Борисов назвал нефтепереработку драйвером для промышленности

"Нефтедобывающая отрасль и нефтепереработка действительно занимают весомую долю в структуре ВВП и доходной части бюджета, но в последнее время год от года эта доля уменьшается, это факт... за счёт роста несырьевых отраслей промышленности... Что делать с нефтяными отраслями на этом периоде? Нужно серьёзно пересмотреть свои планы по более глубокой переработке нефтепродуктов и сырьевых ресурсов. Время позволяет задуматься об этом и двигаться именно туда, потому что более высокие переделы дают более высокую добавленную стоимость. Я имею в виду в первую очередь нефтепереработку и нефтехимию как основной драйвер развития многих отраслей промышленности. Этим нужно заниматься в первую очередь", - сказал он.