Юрий Борисов назвал нефтепереработку драйвером для промышленности

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нефтепереработка и нефтехимия являются драйверами развития многих отраслей промышленности, необходимо пересмотреть свои планы по более глубокой переработке сырьевых ресурсов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума "Иннопром".
"Нефтедобывающая отрасль и нефтепереработка действительно занимают весомую долю в структуре ВВП и доходной части бюджета, но в последнее время год от года эта доля уменьшается, это факт... за счёт роста несырьевых отраслей промышленности... Что делать с нефтяными отраслями на этом периоде? Нужно серьёзно пересмотреть свои планы по более глубокой переработке нефтепродуктов и сырьевых ресурсов. Время позволяет задуматься об этом и двигаться именно туда, потому что более высокие переделы дают более высокую добавленную стоимость. Я имею в виду в первую очередь нефтепереработку и нефтехимию как основной драйвер развития многих отраслей промышленности. Этим нужно заниматься в первую очередь", - сказал он.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, объем переработки нефти по итогам 2019 года в РФ снизился на 0,4%, до 288,542 миллиона тонн.