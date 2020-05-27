В Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок

"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края". Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых была не приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что основанием для такого решения являются рекомендации Роспотребнадзора , согласно которым соблюдение масочного режима является обязательным условием для поэтапного снятия в регионах ограничений. По данным министерства сельского хозяйства и торговли края, на сегодняшний день использование посетителями магазинов необходимых средств защиты не соответствует требованиям. Об этом свидетельствуют регулярные выездные мониторинги торговых сетей по соблюдению масочного режима, которые проводит министерство.

Масочный режим введен в крае 13 марта - маски, респираторы или заменяющие их текстильные изделия необходимо надевать, находясь в общественном транспорте и в такси, на остановках, а также при посещении организаций.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе в среду зарегистрировано 3700 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки 142.