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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:40
https://ria.ru/20200527/1572067490.html
В Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971103_0:151:3092:1890_1036x0_80_0_0_f44367737b14af7eab1035bb99af2cc6.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок

15:40 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток"
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете "Перекресток". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, обязывающий магазины не обслуживать покупателей без масок, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Внесены изменения в указ губернатора Красноярского края "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края". Новая редакция указа обязывает предприятия розничной торговли, деятельность которых была не приостановлена в связи с эпидемией коронавируса, не допускать на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). Указ вступит в силу завтра, 28 мая", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что основанием для такого решения являются рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым соблюдение масочного режима является обязательным условием для поэтапного снятия в регионах ограничений. По данным министерства сельского хозяйства и торговли края, на сегодняшний день использование посетителями магазинов необходимых средств защиты не соответствует требованиям. Об этом свидетельствуют регулярные выездные мониторинги торговых сетей по соблюдению масочного режима, которые проводит министерство.
Масочный режим введен в крае 13 марта - маски, респираторы или заменяющие их текстильные изделия необходимо надевать, находясь в общественном транспорте и в такси, на остановках, а также при посещении организаций.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе в среду зарегистрировано 3700 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки 142.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайОбщество
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