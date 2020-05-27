Жителя Чувашии оштрафовали за реабилитацию нацизма в соцсетях

По данным ГП, суд установил, что в декабре 2017 года мужчина "разместил на своей странице в популярном интернет-ресурсе изображение с комментарием, содержащим одобрение нацистских действий", "героизацию действий фашистов, принижение значимости победы советского народа" и другую информацию, которая "формировала позитивное отношение к деяниям нацистов". С момента размещения публикации обвиняемый умышленно не удалял ее до января 2020 года, то есть до пресечения его действий сотрудниками правоохранительных органов, отмечает надзорное ведомство
По данным чувашского СУСК, в ходе обыска по месту жительства обвиняемого "были обнаружены многочисленные предметы с нацистской символикой и изображениями свастики, в том числе копии предметов одежды фашистско-немецких войск, их медалей и атрибутики, свидетельствующие о том, что он разделяет националистические взгляды и одобряет идеологию фашизма". Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики), отметили в региональном следственном управлении
"Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Ранее СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителей Казани и Перми Мухаммеда Эль-Айюби и Даниила Шестакова. Первый разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертного полка", второй – фото советского генерала Андрея Власова, казненного после Великой Отечественной войны за измену родине.