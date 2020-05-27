Жителя Чувашии оштрафовали за реабилитацию нацизма в соцсетях

По данным ГП, суд установил, что в декабре 2017 года мужчина "разместил на своей странице в популярном интернет-ресурсе изображение с комментарием, содержащим одобрение нацистских действий", "героизацию действий фашистов, принижение значимости победы советского народа" и другую информацию, которая "формировала позитивное отношение к деяниям нацистов". С момента размещения публикации обвиняемый умышленно не удалял ее до января 2020 года, то есть до пресечения его действий сотрудниками правоохранительных органов, отмечает надзорное ведомство