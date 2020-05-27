Дети из московских СИЗО могут сдать ЕГЭ, если захотят, заявил омбудсмен

"Если ребенок, находясь в следственном изоляторе, хочет сдавать единый государственный экзамен, то у нас с ним всячески занимаются. И у нас в этом году предполагается, что единый государственный экзамен будет проведен, в том числе, и в следственном изоляторе. Это тоже очень большая заслуга уполномоченного по правам человека и по правам ребенка, что с этим детьми постоянно занимаются практически в индивидуальном порядке педагоги", - сказала Ярославская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".