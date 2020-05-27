Дети из московских СИЗО могут сдать ЕГЭ, если захотят, заявил омбудсмен

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Дети, находящиеся в следственных изоляторах в Москве, тоже могут сдать ЕГЭ, если захотят, для них организованы практически индивидуальные занятия, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Если ребенок, находясь в следственном изоляторе, хочет сдавать единый государственный экзамен, то у нас с ним всячески занимаются. И у нас в этом году предполагается, что единый государственный экзамен будет проведен, в том числе, и в следственном изоляторе. Это тоже очень большая заслуга уполномоченного по правам человека и по правам ребенка, что с этим детьми постоянно занимаются практически в индивидуальном порядке педагоги", - сказала Ярославская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
26 мая, 13:38Расписание ЕГЭ в 2020 году
Как отметила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, такая практика есть только в Москве, она возможна благодаря договоренности с департаментом образования.
"Это исключительно московская история, потому что в законодательном плане эта деятельность не урегулирована, и работая непосредственно с правительством Москвы, с департаментом образования, нам удалось добиться решения этого вопроса, и мы тоже считаем, что это очень важно", - сказала Потяева.