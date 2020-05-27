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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:34
https://ria.ru/20200527/1572067190.html
Омбудсмен Москвы попросила продлить срок действия детских путевок
https://cdn23.img.ria.ru/images/152358/43/1523584381_0:405:1421:1204_1036x0_80_0_0_79f26763d86f53c1c73886e17bbeaac3.jpg
РИА Новости

Омбудсмен Москвы попросила продлить срок действия детских путевок

15:34 27.05.2020
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что обратилась к властям города с просьбой учесть возможность новых ограничений из-за коронавируса и продлить действие путевок, выданных детям, до октября 2021 года.
Она отметила, что обсуждала вопрос детского отдыха для многодетных семей, сирот, детей с особенностями развития со своим экспертным советом.
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"Мы обратились и в департамент соцзащиты. Если будут предоставлены путевки детям - а вдруг дети не смогут, вдруг с пандемией опять будут у нас трудности карантинного характера, - то чтобы срок действия продлевался по октябрь 21-го года... Этот вопрос мы поставили, надеюсь, что он будет рассмотрен и решен", - сказала Потяева на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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