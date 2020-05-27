Омбудсмен Москвы попросила продлить срок действия детских путевок

"Мы обратились и в департамент соцзащиты. Если будут предоставлены путевки детям - а вдруг дети не смогут, вдруг с пандемией опять будут у нас трудности карантинного характера, - то чтобы срок действия продлевался по октябрь 21-го года... Этот вопрос мы поставили, надеюсь, что он будет рассмотрен и решен", - сказала Потяева на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".