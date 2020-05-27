В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга и депутаты гордумы все время мероприятия по закладке капсулы времени в Академическом микрорайоне были в масках и сняли их только ради снимка, заявили в пресс-службе администрации города.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram снимок с мероприятия, на котором присутствуют мэр уральской столицы Александр Высокинский, председатель гордумы Игорь Володин, его заместитель Виктор Тестов и другие депутаты, и выразил недовольство тем, что все присутствующие были без масок.
"Обращаем ваше внимание, что все время в ходе мероприятия в Академическом его участники были в масках и соблюдали максимально возможную социальную дистанцию. Маски были сняты ими только для финальной памятной фотографии по просьбе фотографа. Фотографирование происходило на строительной площадке, которая не является общественным местом", - пояснили в мэрии.
По последним данным, Свердловская область находится на шестом месте в стране по количеству заразившихся COVID-19. В регионе зарегистрированы 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался. В области действует режим самоизоляции, а также масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.