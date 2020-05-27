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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:32
https://ria.ru/20200527/1572066969.html
В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски

15:32 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Мэр Екатеринбурга и депутаты гордумы все время мероприятия по закладке капсулы времени в Академическом микрорайоне были в масках и сняли их только ради снимка, заявили в пресс-службе администрации города.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram снимок с мероприятия, на котором присутствуют мэр уральской столицы Александр Высокинский, председатель гордумы Игорь Володин, его заместитель Виктор Тестов и другие депутаты, и выразил недовольство тем, что все присутствующие были без масок.
"Обращаем ваше внимание, что все время в ходе мероприятия в Академическом его участники были в масках и соблюдали максимально возможную социальную дистанцию. Маски были сняты ими только для финальной памятной фотографии по просьбе фотографа. Фотографирование происходило на строительной площадке, которая не является общественным местом", - пояснили в мэрии.
По последним данным, Свердловская область находится на шестом месте в стране по количеству заразившихся COVID-19. В регионе зарегистрированы 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался. В области действует режим самоизоляции, а также масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаАлександр ВысокинскийВиктор ТестовЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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