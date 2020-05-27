В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски

"Обращаем ваше внимание, что все время в ходе мероприятия в Академическом его участники были в масках и соблюдали максимально возможную социальную дистанцию. Маски были сняты ими только для финальной памятной фотографии по просьбе фотографа. Фотографирование происходило на строительной площадке, которая не является общественным местом", - пояснили в мэрии.