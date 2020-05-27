На Урал доставили партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Партия экспресс-тестов на антитела к Партия экспресс-тестов на антитела к коронавирусу доставлена в Свердловскую область , сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"В Екатеринбург доставлено 110 тысяч экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции. Медицинские изделия будут в равном количестве направлены в медицинские учреждения Челябинской и Свердловской областей", - говорится в сообщении.

Ранее на Урал было доставлено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для челябинских и свердловских больниц. Еще одна партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов.

Помимо аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов, уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 миллиона средств защиты и медицинского инвентаря. Общий вес груза превысил 100 тонн, уточняет штаб.

Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.