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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:26
https://ria.ru/20200527/1572066662.html
На Урал доставили партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу
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РИА Новости

На Урал доставили партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

15:26 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Партия экспресс-тестов на антитела к коронавирусу доставлена в Свердловскую область, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
Екатеринбург доставлено 110 тысяч экспресс-тестов на определение антител коронавирусной инфекции. Медицинские изделия будут в равном количестве направлены в медицинские учреждения Челябинской и Свердловской областей", - говорится в сообщении.
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Ранее на Урал было доставлено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких для челябинских и свердловских больниц. Еще одна партия из 80 аппаратов должна поступить до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов.
Помимо аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов, уральские регионы в течение апреля и мая получили гуманитарный груз, состоящий из более чем 10,6 миллиона средств защиты и медицинского инвентаря. Общий вес груза превысил 100 тонн, уточняет штаб.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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