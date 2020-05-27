Омбудсмен Москвы надеется на скорую отмену спецпропусков для машин

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева надеется на отмену спецпропусков для машин, введенных в условиях пандемии, в ближайшую неделю.
Ранее в СМИ сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев высказался за отмену штрафов за нарушение самоизоляции в Москве, выписанных на основании приложения "Социальный мониторинг".
По словам Потяевой, в самом начале пропускного режима значительно уменьшилось количество людей в транспорте, что дало плюс.
"В тот момент эта норма была абсолютно правильная, мы этими цифровыми пропусками заставили людей, которые по тем или иным причинам ездили по Москве, перейти на режим самоизоляции... но что касается сегодняшнего дня, когда в Московской области отменили пропуска, а Москва продолжает оставаться в этом режиме, я думаю, что здесь должны приниматься взвешенные решения. Но по моему мнению, нет ничего более защищенного, чем мой личный автомобиль... Надеюсь, что в ближайшую неделю этот вопрос будет решен. Та мера, которая была хороша на начало объявления карантинных мер, сейчас она уже... Москва сейчас в пробках, около 80% москвичей вышли обратно на работу, другие скорее всего выйдут с 1 июня, ну и смысл тогда в системе пропусков? Мне кажется, эта тема себя уже потихонечку изживает", - сказала Потяева на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.
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