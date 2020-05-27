Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:27
https://ria.ru/20200527/1572066631.html
Омбудсмен Москвы надеется на скорую отмену спецпропусков для машин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426817_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_055524ab2f44ff7e4eafb6b71691c1bc.jpg
РИА Новости

Омбудсмен Москвы надеется на скорую отмену спецпропусков для машин

15:27 27.05.2020
1002
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева надеется на отмену спецпропусков для машин, введенных в условиях пандемии, в ближайшую неделю.
Ранее в СМИ сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев высказался за отмену штрафов за нарушение самоизоляции в Москве, выписанных на основании приложения "Социальный мониторинг".
По словам Потяевой, в самом начале пропускного режима значительно уменьшилось количество людей в транспорте, что дало плюс.
"В тот момент эта норма была абсолютно правильная, мы этими цифровыми пропусками заставили людей, которые по тем или иным причинам ездили по Москве, перейти на режим самоизоляции... но что касается сегодняшнего дня, когда в Московской области отменили пропуска, а Москва продолжает оставаться в этом режиме, я думаю, что здесь должны приниматься взвешенные решения. Но по моему мнению, нет ничего более защищенного, чем мой личный автомобиль... Надеюсь, что в ближайшую неделю этот вопрос будет решен. Та мера, которая была хороша на начало объявления карантинных мер, сейчас она уже... Москва сейчас в пробках, около 80% москвичей вышли обратно на работу, другие скорее всего выйдут с 1 июня, ну и смысл тогда в системе пропусков? Мне кажется, эта тема себя уже потихонечку изживает", - сказала Потяева на онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Вчера, 15:11Распространение нового коронавируса
МАДИ отменила более трех тысяч штрафов за ошибку в номере авто в пропуске
810010
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ПотяеваВалерий ФадеевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей
Президент РФ Владимир Путин во время заседания
Путин попросил Собянина рассказать о прогнозах по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин во время инспектирования строительства станции метро Лианозово
Собянин предложил ввести прогулки по графику
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
В Москве при поездке в парк или сквер надо заказывать цифровой пропуск
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы заявил, что ношение масок в транспорте дает результат
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о контроле за ситуацией с коронавирусом в Москве
Красная площадь в Москве
В мэрии Москвы прокомментировали рекомендации по снятию ограничений
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
В Москве в тестовом режиме разрешат прогулки по графику
Москвичам разрешат гулять с 1 июня, но в тестовом режиме и по графику
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния