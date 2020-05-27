Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:26
https://ria.ru/20200527/1572066584.html
В Оренбургской области умер седьмой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области умер седьмой пациент с коронавирусом

15:26 27.05.2020
358
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 27 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с коронавирусом умер в Оренбургской области, мужчина с 3 мая находился на искусственной вентиляции легких, сообщает региональный минздрав.
По данным ведомства, на 27 мая в Оренбургской области 1 899 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, 1 097 пациентов них выздоровели.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Седьмой случай смерти от коронавируса в Оренбургской области: к сожалению, ночью погиб пациент из Акбулака. Мужчина с 3 мая находился на искусственной вентиляции легких, но спасти пациента не удалось", - сообщает областной минздрав.
Ведомство отмечает, что на сегодняшний день 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро на искусственной вентиляции лёгких, 74 пациента получают кислородную поддержку. Еще 142 оренбуржца в состоянии средней тяжести.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Оренбургской области умер шестой пациент с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Жителя Чувашии оштрафовали за реабилитацию нацизма в соцсетях
Вид на Пятницкую башню и Святые ворота Троице-Сергиевой лавры
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Автомобили сервиса Яндекс.Драйв в Москве
В Москве более двух тысяч машин арендовали за два дня работы каршеринга
Мэрия города Оренбург
В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Омбудсмен Москвы надеется на скорую отмену спецпропусков для машин
Девушка за рулем автомобиля
Суд оштрафовал женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга в Москве
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете Перекресток
В Красноярском крае запретили обслуживать покупателей без масок
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Детский омбудсмен Москвы выступила за вакцинацию детей
Флаги стран-участников БРИКС
Саммиты БРИКС и ШОС перенесли на более поздний срок
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК хочет дать странам ЕС гранты из нового фонда восстановления от кризиса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
На Урал доставили партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил изучить вопрос налоговых отношений муниципалитетов
Антон Котяков
В Минтруде рассказали о предприятиях, организующих временную занятость
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния