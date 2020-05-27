В Оренбургской области умер седьмой пациент с коронавирусом

УФА, 27 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с Седьмой пациент с коронавирусом умер в Оренбургской области , мужчина с 3 мая находился на искусственной вентиляции легких, сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, на 27 мая в Оренбургской области 1 899 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, 1 097 пациентов них выздоровели.

"Седьмой случай смерти от коронавируса в Оренбургской области: к сожалению, ночью погиб пациент из Акбулака. Мужчина с 3 мая находился на искусственной вентиляции легких, но спасти пациента не удалось", - сообщает областной минздрав.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро на искусственной вентиляции лёгких, 74 пациента получают кислородную поддержку. Еще 142 оренбуржца в состоянии средней тяжести.