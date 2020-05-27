Калининградский зоопарк запустил трансляции из вольеров жирафов и львов

КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Калининградский зоопарк запустил круглосуточные трансляции из зимнего павильона жирафов и вольера африканских львов на своем Калининградский зоопарк запустил круглосуточные трансляции из зимнего павильона жирафов и вольера африканских львов на своем Youtube-канале , сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка.

"Теперь можно наблюдать за жизнью двух зверосемейств круглосуточно. Мы запустили канал с онлайн-трансляциями из вольеров жирафов и африканских львов. Попасть на Youtube-канал "Калининградский зоопарк онлайн" можно, кликнув по значку онлайн трансляции в шапке официального сайта зоопарка kldzoo.ru", - рассказали в зоопарке.

Как сказали в пресс-службе, эти животные были выбраны для трансляций неслучайно. В павильоне жирафов сразу после рождения детеныша в ноябре 2019 года установили камеру, с помощью которой сотрудники следили за состоянием матери и новорожденного. Наблюдения продолжаются до сих пор: жирафенок не решается выходить с родителями на улицу и остается один в вольере.

По мнению зоологов, семейство африканских львов в период активности проявляет интересное поведение. Но даже посетители не всегда могут наблюдать за ними, поскольку львы уходят в "слепую зону" вольера. Камера же охватывает практически всю территорию.

"В ближайшее время на канале появится еще одна трансляция – из вольера трубкозуба по кличке Терренс. Это ночное животное, пик его активности приходится на поздний вечер и ночь. На канале за трубкозубом можно будет наблюдать круглосуточно и, наконец, увидеть его неспящим", - добавили в пресс-службе.

С 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса в регионе была приостановлена работа всех культурных учреждений, парков, в том числе и зоопарка.