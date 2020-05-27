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2020-05-27T15:20
https://ria.ru/20200527/1572066212.html
Калининградский зоопарк запустил трансляции из вольеров жирафов и львов
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РИА Новости

Калининградский зоопарк запустил трансляции из вольеров жирафов и львов

15:20 27.05.2020
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© Фото : Калининградский зоопаркЖираф по кличке Сафари в зоопарке Калининграда
Жираф по кличке Сафари в зоопарке Калининграда
© Фото : Калининградский зоопарк
КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Калининградский зоопарк запустил круглосуточные трансляции из зимнего павильона жирафов и вольера африканских львов на своем Youtube-канале, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка.

"Теперь можно наблюдать за жизнью двух зверосемейств круглосуточно. Мы запустили канал с онлайн-трансляциями из вольеров жирафов и африканских львов. Попасть на Youtube-канал "Калининградский зоопарк онлайн" можно, кликнув по значку онлайн трансляции в шапке официального сайта зоопарка kldzoo.ru", - рассказали в зоопарке.

Как сказали в пресс-службе, эти животные были выбраны для трансляций неслучайно. В павильоне жирафов сразу после рождения детеныша в ноябре 2019 года установили камеру, с помощью которой сотрудники следили за состоянием матери и новорожденного. Наблюдения продолжаются до сих пор: жирафенок не решается выходить с родителями на улицу и остается один в вольере.
По мнению зоологов, семейство африканских львов в период активности проявляет интересное поведение. Но даже посетители не всегда могут наблюдать за ними, поскольку львы уходят в "слепую зону" вольера. Камера же охватывает практически всю территорию.
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"В ближайшее время на канале появится еще одна трансляция – из вольера трубкозуба по кличке Терренс. Это ночное животное, пик его активности приходится на поздний вечер и ночь. На канале за трубкозубом можно будет наблюдать круглосуточно и, наконец, увидеть его неспящим", - добавили в пресс-службе.
С 28 марта из-за угрозы распространения коронавируса в регионе была приостановлена работа всех культурных учреждений, парков, в том числе и зоопарка.
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоосада, основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Сегодня в коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.
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