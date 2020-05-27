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2020-05-27T15:17
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Зеленский предложил "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ
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РИА Новости

Зеленский предложил "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

15:18 27.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и предложил "вдохнуть новую жизнь" в организацию ГУАМ, сообщила в среду пресс-служба офиса главы украинского государства.
"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.
Также украинский президент поблагодарил Алиева за более 23 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которая была доставлена на Украину 21 мая. Стороны договорились координировать усилия в вопросе преодоления пандемии и ее последствий.
Кроме того, президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются на Украине при участии азербайджанских инвесторов. Зеленский выразил убеждение, что после карантина будет восстановлена высокая динамика двустороннего диалога и торгово-экономического сотрудничества.
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ГУАМ – организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Ранее в нее входил Узбекистан – до его выхода организация называлась ГУУАМ. В 2020 году в ГУАМ председательствует Азербайджан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийИльхам АлиевАзербайджанУкраинаВ мире
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