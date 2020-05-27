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2020-05-27T15:16
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В израильских школах учебный год продлили до середины июля
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РИА Новости

В израильских школах учебный год продлили до середины июля

15:16 27.05.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Учебный год в израильских школах продлён до 13 июля, а образовательные летние лагеря для младших школьников будут действовать до 6 августа, сообщила пресс-служба израильского правительства.
"Учебный год в детских садах и начальных классах школ будет продлен до 13 июля 2020 года. Сразу после этого и до 6 августа включительно начнут работать образовательные летние лагеря для детей с детского сада по четвертый класс", - говорится в сообщении пресс-службы.
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План финансирования летнего образования, который обойдётся израильскому бюджету в 700 миллионов шекелей (более 200 миллионов долларов), был согласован премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром образования Йоавом Галантом.
План работы школ и детских садов во время летних каникул был разработан, чтобы помочь школьникам устранить пробелы в освоении школьной программы и освободить работающих родителей, отмечено в пресс-релизе.
"Это день хороших новостей для родителей, школьников и всей израильской экономики. Я рад, что нам удалось составить план, который обеспечит образование для младших школьников в июле и августе… Этот шаг принесет пользу детям, которые получат качественное образование, и позволит родителям зарабатывать на жизнь, что оживит экономику", - заявил министр образования.
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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