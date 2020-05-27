В израильских школах учебный год продлили до середины июля

Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива. Архивное фото

Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Учебный год в израильских школах продлён до 13 июля, а образовательные летние лагеря для младших школьников будут действовать до 6 августа, сообщила пресс-служба израильского правительства.

"Учебный год в детских садах и начальных классах школ будет продлен до 13 июля 2020 года. Сразу после этого и до 6 августа включительно начнут работать образовательные летние лагеря для детей с детского сада по четвертый класс", - говорится в сообщении пресс-службы.

План финансирования летнего образования, который обойдётся израильскому бюджету в 700 миллионов шекелей (более 200 миллионов долларов), был согласован премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром образования Йоавом Галантом.

План работы школ и детских садов во время летних каникул был разработан, чтобы помочь школьникам устранить пробелы в освоении школьной программы и освободить работающих родителей, отмечено в пресс-релизе.