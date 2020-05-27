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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-27T15:16
https://ria.ru/20200527/1572065896.html
Тверские власти помогут зверохозяйствам
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РИА Новости

Тверские власти помогут зверохозяйствам

15:16 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Норка в вольере зверохозяйства
ТВЕРЬ, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные средств в размере 27 миллионов рублей получат зверохозяйства Тверской области, занимающей первое место в России по племенному звероводству, сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение о выделении дополнительных средств одобрено на заседании Бюджетной комиссии региона.
Поддержку получат 13 племенных хозяйств, входящих в перечень министерства сельского хозяйства России, которые работают в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском, Торопецком районах, Кашинском городском округе.
Пресс-служба отмечает, что на долю Верхневолжья приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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"Для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. Это сохранение положения на рынке и рабочих мест на предприятиях", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
Увеличение субсидий для зверохозяйств позволит не привлекать дополнительные кредитные ресурсы, погасить существующую задолженность по заработной плате, а также задолженность перед поставщиками кормов и ветпрепаратов.
Звероводство и ещё десять видов экономической деятельности вошли в региональный список отраслей экономики, которые в настоящее время оказались в зоне риска и получат дополнительную поддержку.
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Тверская областьИгорь Руденя
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