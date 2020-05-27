Тверские власти помогут зверохозяйствам

ТВЕРЬ, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные средств в размере 27 миллионов рублей получат зверохозяйства Тверской области, занимающей первое место в России по племенному звероводству, сообщает пресс-служба областного правительства.

Решение о выделении дополнительных средств одобрено на заседании Бюджетной комиссии региона.

Поддержку получат 13 племенных хозяйств, входящих в перечень министерства сельского хозяйства России, которые работают в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском, Торопецком районах, Кашинском городском округе.

Пресс-служба отмечает, что на долю Верхневолжья приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране.

"Для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. Это сохранение положения на рынке и рабочих мест на предприятиях", - сказал губернатор области Игорь Руденя

Увеличение субсидий для зверохозяйств позволит не привлекать дополнительные кредитные ресурсы, погасить существующую задолженность по заработной плате, а также задолженность перед поставщиками кормов и ветпрепаратов.