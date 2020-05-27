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2020-05-27T15:12
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Суд оштрафовал женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга в Москве
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РИА Новости

Суд оштрафовал женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга в Москве

15:12 27.05.2020
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© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мировой суд на 50 тысяч рублей оштрафовал женщину, посадившую девятилетнего сына за руль во время поездки на каршеринговой машине по Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы.
"Мировой судья судебного участка 55 района Теплый стан признал Лапутину Елену Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151.2 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказала пресс-секретарь.
Данная статья, вводящая наказание за вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для его жизни, предусматривает санкцию в размере лишения свободы до одного года. Штраф 50 тысяч рублей - минимальное предусмотренное наказание.
Ранее сообщалось, что 25 января женщина, находясь в алкогольном опьянении, во время поездки по Москве на каршеринговом авто посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении находился еще один ребенок. Она объясняла свой поступок тем, что выполняла просьбу ребенка. Ее обвинили по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий".
Отмечается, что в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.
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