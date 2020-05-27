МАДИ отменила более трех тысяч штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

"Мы продолжаем отменять штрафы водителям, которые ошиблись в цифре или букве номера автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску. Подобные постановления мы отменили уже 3 471 автомобилисту. Еще раз подчеркну, никакой цели собрать больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену можно заполнить и отправить в электронном виде, чтобы никуда не ходить", - рассказал Ликсутов.