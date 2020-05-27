Эксперт назвал обвинения США в небезопасных действиях Су-35 лукавством

"Наши истребители-перехватчики во время исполнения задач во главу угла всегда ставят вопросы безопасности, сохранения жизни летчиков и авиационной техники, а также ненанесения урона тем, кто находится на земле во время полётов этих самолётов. Здесь американцы лукавят – российские летчики полностью обеспечили их безопасность и показали своё мастерство, дав понять, что нельзя внаглую влезать в Средиземное море", - сказал Макарук.