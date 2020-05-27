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2020-05-27T15:10
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Эксперт назвал обвинения США в небезопасных действиях Су-35 лукавством
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РИА Новости

Эксперт назвал обвинения США в небезопасных действиях Су-35 лукавством

15:09 27.05.2020 (обновлено: 15:10 27.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самолет Су-35С. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Обвинения США российских лётчиков в небезопасном перехвате самолёта-разведчика над Средиземном море являются лукавством, американская сторона так пытается компенсировать свою неудачу в сборе данных о российской военной технике, заявил РИА Новости в среду член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук.
Ранее пресс-служба шестого флота ВМС США сообщила, что накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей непрофессиональными: по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".
"Наши истребители-перехватчики во время исполнения задач во главу угла всегда ставят вопросы безопасности, сохранения жизни летчиков и авиационной техники, а также ненанесения урона тем, кто находится на земле во время полётов этих самолётов. Здесь американцы лукавят – российские летчики полностью обеспечили их безопасность и показали своё мастерство, дав понять, что нельзя внаглую влезать в Средиземное море", - сказал Макарук.
По мнению генерала, инцидент с Poseidon, который пытался получить информацию о возможностях российских радиолокационных систем и комплексов противовоздушной обороны, является спланированной провокацией.
"Эти заявления рассчитаны на малопросвещённую публику. Никакого нарушения безопасности наши перехватчики не совершают, а демонстрируют мастерство, приближаясь к иностранному самолёту, чтобы увидеть пилота "в лицо" и установить некоторые характеристики самолёта – это нужно для нашей же безопасности", - отметил собеседник агентства.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Вчера, 13:38
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
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Обсудить 14
Boeing P-8A PoseidonОфицеры РоссииСредиземное мореВоенно-морские силы СШАСу-35СШАВ мире
Популярные комментарии
Подумаешь за крыло потрогали,а ведь могли и горючки слегка сбросить на обзорное,вот бы визгу было....
27 мая, 16:01
KLKonstantin Luckashev
4880004
А что тут называют "перехватом"? Обнаружение и сопровождение это одно, а перехват немного другое.
27 мая, 15:51
Игорь Егоров
4121008
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