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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:08
https://ria.ru/20200527/1572065245.html
Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180081_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_628e014122235defe1ab63b2855f7d04.jpg
РИА Новости

Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за коронавируса

15:08 27.05.2020
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© РИА Новости / Сертач КаярЛюди на улице турецкого города Диярбакыр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Каждый пятый молодой человек потерял работу из-за пандемии COVID-19, а у тех, кто продолжил работать, занятость сократилась на 23%, говорится в исследовании, опубликованном Международной организацией труда в среду.
Согласно четвертому изданию мониторинга МОТ ситуации с занятостью в мире в период COVID-19, последствия пандемии с начала февраля привели к резкому и значительному росту безработицы среди молодежи. При этом девушки пострадали больше мужчин.
Пандемия привела к тому, что молодые люди не только теряют работу, нарушается их образовательный процесс и профессиональная подготовка, а также создаются серьезные препятствия для тех, кто только выходит на рынок труда или переходит с одной работы на другую.
По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в 2019 году составлял 13,6% и уже превышал аналогичный показатель для любой другой группы. В мире насчитывается около 267 миллионов молодых людей, не имеющих работы, образования или профессиональной подготовки. Те молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, которые работают по найму, также чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу, работают в неформальном секторе или в качестве трудящихся-мигрантов, что делает их уязвимыми с точки зрения занятости.
"Экономический кризис из-за COVID-19 наносит молодежи, особенно женщинам, удар сильнее и быстрее, чем любой другой группе. Если мы не примем значительных и незамедлительных мер по улучшению их положения, то наследие вируса может оказаться с нами на десятилетия. Если талант и энергия молодежи будут отодвинуты на второй план из-за отсутствия возможностей или навыков, это навредит всему нашему будущему и усложнит восстановление лучшей экономики в период после COVID-19", - прокомментировал документ генеральный директор МОТ Гай Райдер.
Эксперты МОТ призывают к принятию срочных, широкомасштабных и целенаправленных политических мер для поддержания молодежи, в частности, программ, которые гарантировали бы их занятость и обучение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гай РайдерМеждународная организация трудаВ мире
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