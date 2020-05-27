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2020-05-27T15:22
https://ria.ru/20200527/1572065223.html
Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"
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РИА Новости

Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"

15:08 27.05.2020 (обновлено: 15:22 27.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. В настоящее время раскручивать санкционную спираль в отношении "Северного потока 2" не своевременно, есть другие проблемы, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге в Берлине.
"Если речь идет о конкретном прогрессе по проекту, то имеет смысл обратиться в компанию. Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы", - сказала Адебар.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. Целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, которые обеспечивают техническое обслуживание трубопровода.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Работавшая над "Северным потоком 2" швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по его прокладке, в результате Россия работает над проектом своими силами. Германия критиковала санкции против проекта, отмечая, что считает "Северный поток 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные санкции. Как заявила на брифинге в среду заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, позиция правительства в отношении "Северного потока 2" остается неизменной.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Вчера, 09:55
Косачев о санкциях против "Северного потока — 2": США стали шантажистом
64112020
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Ричард ГренеллМария АдебарУльрике ДеммерТурецкий потокСеверный поток — 2МИД ГерманииСШАВ мире
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