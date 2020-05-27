Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"

"Если речь идет о конкретном прогрессе по проекту, то имеет смысл обратиться в компанию. Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы", - сказала Адебар.