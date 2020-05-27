При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей

Как сообщил начальник полицейской службы Шер Ака Алокозай, инцидент произошел в уезде Мукор рядом с полицейским участком в населенном пункте Чашма-Дуздак. По словам Алакозая, бомба "была заложена талибами".

В понедельник агентство Пажвак со ссылкой на источник, близкий к талибам и афганскому правительству, сообщило, что режим прекращения огня, объявленный ранее движением "Талибан", будет продлен еще на семь дней.