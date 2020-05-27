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2020-05-27T15:06
https://ria.ru/20200527/1572065002.html
При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей
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РИА Новости

При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей

15:06 27.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы в Кабуле
Полиция патрулирует улицы в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция патрулирует улицы в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Трое детей погибли в результате взрыва придорожной бомбы, заложенной боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Бадгис на северо-западе страны, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на начальника службы безопасности полиции провинции.
Как сообщил начальник полицейской службы Шер Ака Алокозай, инцидент произошел в уезде Мукор рядом с полицейским участком в населенном пункте Чашма-Дуздак. По словам Алакозая, бомба "была заложена талибами".
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Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня. В воскресенье Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов радикального движения "Талибан".
В понедельник агентство Пажвак со ссылкой на источник, близкий к талибам и афганскому правительству, сообщило, что режим прекращения огня, объявленный ранее движением "Талибан", будет продлен еще на семь дней.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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