При взрыве бомбы в Афганистане погибли трое детей

Как сообщил начальник полицейской службы Шер Ака Алокозай, инцидент произошел в уезде Мукор рядом с полицейским участком в населенном пункте Чашма-Дуздак. По словам Алакозая, бомба "была заложена талибами".
Ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня. В воскресенье Гани распорядился освободить до 2 тысяч членов радикального движения "Талибан".
В понедельник агентство Пажвак со ссылкой на источник, близкий к талибам и афганскому правительству, сообщило, что режим прекращения огня, объявленный ранее движением "Талибан", будет продлен еще на семь дней.