В Москве более двух тысяч машин арендовали за два дня работы каршеринга

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч автомобилей арендовали пользователи за два дня работы каршеринга в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Более 2 тысяч автомобилей арендовали пользователи за два дня работы каршеринга", - говорится в сообщении.

С 25 мая была частично возобновлена работа операторов краткосрочной аренды, общий парк превышает 30 тысяч машин. Машину можно взять минимум на пять дней, после завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора.

Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с мерами по коронавирусу.