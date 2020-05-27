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2020-05-27T15:03
https://ria.ru/20200527/1572064848.html
В Москве более двух тысяч машин арендовали за два дня работы каршеринга
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РИА Новости

В Москве более двух тысяч машин арендовали за два дня работы каршеринга

15:02 27.05.2020 (обновлено: 15:03 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили сервиса "Яндекс.Драйв" в Москве
Автомобили сервиса Яндекс.Драйв в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 2 тысяч автомобилей арендовали пользователи за два дня работы каршеринга в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Более 2 тысяч автомобилей арендовали пользователи за два дня работы каршеринга", - говорится в сообщении.
С 25 мая была частично возобновлена работа операторов краткосрочной аренды, общий парк превышает 30 тысяч машин. Машину можно взять минимум на пять дней, после завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора.
Работа операторов каршеринга была приостановлена в Москве с 13 апреля в связи с мерами по коронавирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобили сервиса московского каршеринга
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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