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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:00
https://ria.ru/20200527/1572064680.html
В Тунисе с 25 мая не зафиксировали ни одного случая COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Тунисе с 25 мая не зафиксировали ни одного случая COVID-19

15:00 27.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КАИР, 27 мая - РИА Новости. Ни одного нового случая заражения COVID-19 не зарегистрировано в Тунисе за сутки, следует из публикуемых министерством здравоохранения страны статистических данных по коронавирусу.
Общее число случаев заражения не изменилось с 25 мая и составляет 1051, включая 929 случаев полного выздоровления и 48 случаев летального исхода пациентов, говорится в опубликованном на странице министерства в Fаcebook отчете. С 24 мая не зарегистрировано также ни одного случая смертельного исхода. В больнице лечение проходят всего два человека из 74 заболевших, анализы которых остаются положительными.
Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.
С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.
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С 13 мая в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТунис (страна)В мире
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