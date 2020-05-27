В Тунисе с 25 мая не зафиксировали ни одного случая COVID-19

КАИР, 27 мая - РИА Новости. Ни одного нового случая заражения Ни одного нового случая заражения COVID-19 не зарегистрировано в Тунисе за сутки, следует из публикуемых министерством здравоохранения страны статистических данных по коронавирусу.

Общее число случаев заражения не изменилось с 25 мая и составляет 1051, включая 929 случаев полного выздоровления и 48 случаев летального исхода пациентов, говорится в опубликованном на странице министерства в Fаcebook отчете. С 24 мая не зарегистрировано также ни одного случая смертельного исхода. В больнице лечение проходят всего два человека из 74 заболевших, анализы которых остаются положительными.

Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.

С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.

С 13 мая в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск).