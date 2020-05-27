В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Кремле узнали из СМИ об иске бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пытающегося оспорить свое увольнение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока я вам не могу сказать, пока никаких решений на этот счет не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужным", — сказал он, добавив, что ему ничего не известно о том, чтобы в канцелярии президента получали какие-то документы.
По словам Пескова, для Кремля этот вопрос не является главным.
"И еще раз повторяю, мы это никак не комментируем", — сказал пресс-секретарь, уточнив, что, насколько ему известно, сам Игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации.
Президент Владимир Путин снял Игнатьева с должности в конце января в связи с утратой доверия. Этому предшествовало несколько скандалов: сначала возмущение общественности вызвало обращение главы Чувашии к СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть, а затем — видео, на котором он вынуждает сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а партия "Единая Россия" исключила его из своих рядов.
Накануне стало известно, что Игнатьев решил оспорить указ о досрочном прекращении его полномочий и подал в Верховный суд иск к президенту. Суд принял иск к производству, но отклонил его в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий. Рассмотрение назначено на 30 июня.