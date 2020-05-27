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2020-05-27T15:56
https://ria.ru/20200527/1572064564.html
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину
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РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину

14:58 27.05.2020 (обновлено: 15:56 27.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Кремле узнали из СМИ об иске бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пытающегося оспорить свое увольнение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока я вам не могу сказать, пока никаких решений на этот счет не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужным", — сказал он, добавив, что ему ничего не известно о том, чтобы в канцелярии президента получали какие-то документы.
По словам Пескова, для Кремля этот вопрос не является главным.
"И еще раз повторяю, мы это никак не комментируем", — сказал пресс-секретарь, уточнив, что, насколько ему известно, сам Игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации.
Президент Владимир Путин снял Игнатьева с должности в конце января в связи с утратой доверия. Этому предшествовало несколько скандалов: сначала возмущение общественности вызвало обращение главы Чувашии к СМИ с призывом "мочить" журналистов, критикующих власть, а затем — видео, на котором он вынуждает сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а партия "Единая Россия" исключила его из своих рядов.
Накануне стало известно, что Игнатьев решил оспорить указ о досрочном прекращении его полномочий и подал в Верховный суд иск к президенту. Суд принял иск к производству, но отклонил его в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий. Рассмотрение назначено на 30 июня.
Михаил Игнатьев
Вчера, 10:18
Власти Чувашии прокомментировали иск Игнатьева к Путину
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Обсудить 19
Михаил ИгнатьевДмитрий ПесковЧувашская Республика (Чувашия)Политика
Популярные комментарии
Чуваш вообще попутал!
27 мая, 15:02
Владимир Середин
5421005
смешной чуваш. он думает что его криминальное существование никому не известно? ну вот теперь мы узнаем откуда у чувашского поца виллы машины дачи и у родственников тоже.
27 мая, 15:08
Evgeniy Domichev
5530001
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