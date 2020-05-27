В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину

"Пока я вам не могу сказать, пока никаких решений на этот счет не принималось. Мы действительно видели сообщения, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужным", — сказал он, добавив, что ему ничего не известно о том, чтобы в канцелярии президента получали какие-то документы.