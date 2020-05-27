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2020-05-27T14:58
https://ria.ru/20200527/1572064508.html
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
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РИА Новости

США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре

14:58 27.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США предложили властям Индии и Китая посредничество в разрешении их территориального спора, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы проинформировали Индию и Китай, что Соединенные Штаты готовы, хотят и могут выступить посредником или арбитром в разрешении их разбушевавшегося сейчас территориального спора", - написал Трамп в Twitter.
Несколько дней назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Военнослужащие Индии
24 мая, 11:01
СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и после короткой стычки вытеснили с плато военных КНР.
Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
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КашмирАруначал-ПрадешДональд ТрампБутанКитайИндияСШАВ мире
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