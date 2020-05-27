В Нижегородской области рассказали о первом этапе снятия ограничений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Салоны красоты с медицинской лицензией могут возобновить работу в Салоны красоты с медицинской лицензией могут возобновить работу в Нижегородской области уже на первом этапе снятия ограничений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес соответствующие изменения в свой указ "О введении режима повышенной готовности".

"Согласно дополнениям, на первом этапе снятия ограничений в регионе становится возможной работа салонов красоты, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Решение было принято в связи со стабилизацией динамики заболеваемости коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, на протяжении последних дней фиксируется примерно одинаковое количество новых выявленных случаев заражения COVID-19. "Вместе с Роспотребнадзором мы обсудили возможность дополнительного снятия ограничений. В результате было принято решение согласовать работу салонов красоты с медлицензией на первом этапе", - сказал Никитин.

Глава области подписал указ о переходе региона на первый этап снятия ограничений вечером 18 мая.

"Медицинская лицензия предполагает очень серьезные требования к организации деятельности салонов красоты. Надеюсь, руководители и владельцы таких предприятий прекрасно понимают степень своей ответственности. В случае выявления нарушений лицензия может быть отозвана", - отметил заместитель губернатора Андрей Саносян.

Всего в Нижегородской области около 160 подобных организаций.

В регионе зафиксированы по последним данным 8735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 3187 человек, 78 пациентов скончались.