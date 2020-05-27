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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:57
https://ria.ru/20200527/1572064471.html
В Нижегородской области рассказали о первом этапе снятия ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_41599e4f316e82ca5f00c8939d250983.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области рассказали о первом этапе снятия ограничений

14:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Салоны красоты с медицинской лицензией могут возобновить работу в Нижегородской области уже на первом этапе снятия ограничений, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес соответствующие изменения в свой указ "О введении режима повышенной готовности".
"Согласно дополнениям, на первом этапе снятия ограничений в регионе становится возможной работа салонов красоты, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Решение было принято в связи со стабилизацией динамики заболеваемости коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении.
Как отметил глава региона, на протяжении последних дней фиксируется примерно одинаковое количество новых выявленных случаев заражения COVID-19. "Вместе с Роспотребнадзором мы обсудили возможность дополнительного снятия ограничений. В результате было принято решение согласовать работу салонов красоты с медлицензией на первом этапе", - сказал Никитин.
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Глава области подписал указ о переходе региона на первый этап снятия ограничений вечером 18 мая.
"Медицинская лицензия предполагает очень серьезные требования к организации деятельности салонов красоты. Надеюсь, руководители и владельцы таких предприятий прекрасно понимают степень своей ответственности. В случае выявления нарушений лицензия может быть отозвана", - отметил заместитель губернатора Андрей Саносян.
Всего в Нижегородской области около 160 подобных организаций.
В регионе зафиксированы по последним данным 8735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 3187 человек, 78 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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