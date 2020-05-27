Депутаты Рады оспорят изменение регламента по "антиколомойскому" закону

По информации на сайте суда, в КС Украины в среду поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия конституции закона "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" от 16 апреля 2020 № 561-IX".

Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. В итоге парламент изменил регламент. Однако депутаты внесли постановление об отмене этого решения. Таким образом, спикер не мог передать документ на подпись президенту, пока Рада не отменила это постановление.