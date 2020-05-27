Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T14:57
https://ria.ru/20200527/1572064439.html
Депутаты Рады оспорят изменение регламента по "антиколомойскому" закону
https://cdn21.img.ria.ru/images/155547/85/1555478528_0:163:3072:1891_1036x0_80_0_0_b613f1e71ed8f6a53f22aa4d971db13d.jpg
РИА Новости

Депутаты Рады оспорят изменение регламента по "антиколомойскому" закону

14:57 27.05.2020
117
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины подала в Конституционный суд страны представление о признании неконституционными изменений в регламент парламента, которые позволили проголосовать за "антиколомойский закон", об этом сообщается на сайте суда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, которые должны были позволить разблокировать принятие законопроекта о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому. На принятии данного закона, который в СМИ назвали "антиколомойским", настаивал Международный валютный фонд.
Президент Украины Владимир Зеленский
21 мая, 18:31
Зеленский подписал "антиколомойский закон"
По информации на сайте суда, в КС Украины в среду поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия конституции закона "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" от 16 апреля 2020 № 561-IX".
Отмечается, что авторы данного представления считают принятые изменения в регламент не соответствующими конституции Украины. Уполномоченным представителем данного представления указан депутат Рады от группы "За Будущее" Тарас Батенко. В числе подписавшихся под представлением вписаны депутаты Рады - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Антон Поляков и другие.
Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу. Принятие документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом пытаясь на долгое время заблокировать его принятие.
Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. В итоге парламент изменил регламент. Однако депутаты внесли постановление об отмене этого решения. Таким образом, спикер не мог передать документ на подпись президенту, пока Рада не отменила это постановление.
Государственный Герб Украины в здании Верховной Рады
19 апреля, 08:00
МВФ берет под управление третью власть Украины
220001
Обсудить 0
Сергей ВласенкоВерховная Рада УкраиныПриватБанкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Германия прокомментировала угрозы США в отношении "Северного потока – 2"
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил закрывать социальные сети
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за слова "бандит"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину
Президент США Дональд Трамп
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК заявил о необходимости слезть с "иглы импорта" в судостроении
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР ждет ответа на предложения по изменениям в закон о статусе Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния