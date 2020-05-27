Депутаты Рады оспорят изменение регламента по "антиколомойскому" закону

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины подала в Конституционный суд страны представление о признании неконституционными изменений в регламент парламента, которые позволили проголосовать за "антиколомойский закон", об этом сообщается на сайте суда.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, которые должны были позволить разблокировать принятие законопроекта о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому. На принятии данного закона, который в СМИ назвали "антиколомойским", настаивал Международный валютный фонд.
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По информации на сайте суда, в КС Украины в среду поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия конституции закона "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" от 16 апреля 2020 № 561-IX".
Отмечается, что авторы данного представления считают принятые изменения в регламент не соответствующими конституции Украины. Уполномоченным представителем данного представления указан депутат Рады от группы "За Будущее" Тарас Батенко. В числе подписавшихся под представлением вписаны депутаты Рады - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Антон Поляков и другие.
Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о запрете возвращения национализированного Приватбанка его экс-владельцу. Принятие документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом пытаясь на долгое время заблокировать его принятие.
Чтобы разрешить эту ситуацию и не нарушать закон, депутаты предложили прописать в регламенте Рады специальную процедуру рассмотрения законопроектов, к которым подано большое количество поправок. В итоге парламент изменил регламент. Однако депутаты внесли постановление об отмене этого решения. Таким образом, спикер не мог передать документ на подпись президенту, пока Рада не отменила это постановление.
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