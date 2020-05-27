Мэр Магадана пожаловался на горожан, которые чуть не испортили скульптуру

"К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества. Мы установили то, что на зиму не ставили, — детские вот эти вот яйца пингвинов. И на них налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм, которые вообще предназначены для развлечения детей до шести лет. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей", — заявил он журналистам.