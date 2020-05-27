Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T16:46
https://ria.ru/20200527/1572064327.html
Мэр Магадана пожаловался на горожан, которые чуть не испортили скульптуру
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572072089_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_bd83e58a55739782f133e3debcae4cc7.jpg
РИА Новости

Мэр Магадана пожаловался на горожан, которые чуть не испортили скульптуру

14:56 27.05.2020 (обновлено: 16:46 27.05.2020)
529
© Фото : сайт мэрии МагаданаПарк "Маяк" в Магадане
Парк Маяк в Магадане
© Фото : сайт мэрии Магадана
Парк "Маяк" в Магадане. Архивное фото
МАГАДАН, 27 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэр Магадана Юрий Гришан пожаловался на вандализм местных жителей, которые чуть не сломали установленные в парке "Маяк" детские игровые скульптуры.

"К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества. Мы установили то, что на зиму не ставили, — детские вот эти вот яйца пингвинов. И на них налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм, которые вообще предназначены для развлечения детей до шести лет. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей", — заявил он журналистам.

В областном УМВД отметили, что нарушений общественного порядка в парке "Маяк" не выявлено.
Жителям Магадана с 11 мая разрешили при соблюдении социальной дистанции посещать парки отдыха, ранее закрытые из-за коронавируса. Парки перед этим продезинфицировали специальными растворами.
Статуя Писающий мальчик в защитной маске во время вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) в Брюсселе
19 апреля, 15:32Распространение нового коронавируса
В Брюсселе на скульптуру "Писающего мальчика" надели медицинскую маску
03320119
Обсудить 3
МагаданОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
Ярославский чиновник обозвал мужчину и плюнул в него
В Башкирии устроили давку из-за кастрюль за 99 рублей
В Башкирии устроили давку из-за распродажи кастрюль по 99 рублей
Анатолий Чубайс
Чубайс объяснил слова про "дохлую лошадь"
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Спасатели в Подмосковье вытащили из реки тонущую собаку
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину
Медик готовит шприц с вакциной
Подмосковные мобильные пункты вакцинации возобновили работу
Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников
ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12
Устье Хероты со стороны моря
В Сочи переименовали реку Хероту
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Шредер назвал посла Украины "карликом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Лавров рассказал, как Запад пытается воспользоваться пандемией COVID-19
01:05Россия озабочена шельмованием ВОЗ, заявил Лавров
00:58Астронавты покинули Crew Dragon после отмены запуска
00:57Число умерших от коронавируса в США превысило 100 тысяч человек
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23Запуск американского корабля Crew Dragon отложен
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
Лента новостейМолния