Мэр Магадана пожаловался на горожан, которые чуть не испортили скульптуру

МАГАДАН, 27 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Мэр Магадана Юрий Гришан пожаловался на вандализм местных жителей, которые чуть не сломали установленные в парке "Маяк" детские игровые скульптуры.
"К сожалению, магаданцы продолжают проявлять не самые лучшие качества. Мы установили то, что на зиму не ставили, — детские вот эти вот яйца пингвинов. И на них налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм, которые вообще предназначены для развлечения детей до шести лет. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей", — заявил он журналистам.
В областном УМВД отметили, что нарушений общественного порядка в парке "Маяк" не выявлено.
Жителям Магадана с 11 мая разрешили при соблюдении социальной дистанции посещать парки отдыха, ранее закрытые из-за коронавируса. Парки перед этим продезинфицировали специальными растворами.