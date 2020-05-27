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2020-05-27T14:54
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ГД распространила на самозанятых отдельные меры поддержки малого бизнеса
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РИА Новости

ГД распространила на самозанятых отдельные меры поддержки малого бизнеса

14:54 27.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении на самозанятых граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), отдельных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).
Прежде всего, это касается финансовой, имущественной, информационной, консультационной, образовательной поддержки, а также поддержки, предоставляемой "Корпорацией МСП" и ее дочерними обществами. Региональные и местные власти будут вправе оказывать и иные формы поддержки за счет своих бюджетов.
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Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Он позволит самозанятым гражданам, в частности, получить доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и принять участие в программах обучения. Сведения об оказанной самозанятым гражданам поддержке будут вносится в единый реестр ее получателей, который будет вести ФНС.
"В условиях коронавируса крайне важно поддержать бизнес-активность самозанятых, помочь им преодолеть негативные явления в экономике и восстановить доходы", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кабмин РФ ранее отмечал, что массовое вовлечение самозанятых в легальную предпринимательскую деятельность требует системы дополнительных стимулов.
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Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату НПД, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, - для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.
В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
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Корпорация МСПГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Вячеслав ВолодинЭкономика
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