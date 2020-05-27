ГД распространила на самозанятых отдельные меры поддержки малого бизнеса

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату НПД, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, - для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.

В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.