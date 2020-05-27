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Новости Подмосковья
2020-05-27T14:53
https://ria.ru/20200527/1572064186.html
Научная площадка для студентов аграрных вузов появилась в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/153226/32/1532263284_0:508:4929:3280_1036x0_80_0_0_81558554aadec4bff20226a54159e235.jpg
РИА Новости

Научная площадка для студентов аграрных вузов появилась в Подмосковье

14:53 27.05.2020
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© Depositphotos / CandyBoxImagesСтуденты
Студенты
© Depositphotos / CandyBoxImages
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Площадка для научных исследований в области животноводства создана в фермерском хозяйстве Подмосковья для выпускников сельскохозяйственных вузов России, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.
"Выпускники биологического факультета МГУ им. М. Ломоносова и студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии первыми смогут закрепить полученные знания в реальных условиях сельхозпроизводства. Свою исследовательскую и инновационную деятельность студенты проведут в фермерском хозяйстве Одинцовского городского округа", - сказал Разин.
По его словам для научных исследований в хозяйство привезены 15 овец куйбышевской породы пятимесячного возраста.
"Животные размещены в новом загоне по всем ветеринарным требованиям и находятся на карантине с целью исключения инфекционных болезней. Проводимые научно-исследовательские разработки студентов планируется внедрять в агропромышленном комплексе как Подмосковья, так и других регионов страны", - добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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