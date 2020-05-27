Научная площадка для студентов аграрных вузов появилась в Подмосковье

"Выпускники биологического факультета МГУ им. М. Ломоносова и студенты Тверской государственной сельскохозяйственной академии первыми смогут закрепить полученные знания в реальных условиях сельхозпроизводства. Свою исследовательскую и инновационную деятельность студенты проведут в фермерском хозяйстве Одинцовского городского округа", - сказал Разин.

По его словам для научных исследований в хозяйство привезены 15 овец куйбышевской породы пятимесячного возраста.

"Животные размещены в новом загоне по всем ветеринарным требованиям и находятся на карантине с целью исключения инфекционных болезней. Проводимые научно-исследовательские разработки студентов планируется внедрять в агропромышленном комплексе как Подмосковья, так и других регионов страны", - добавил Разин.