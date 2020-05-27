Жительница Чили в возрасте 111 лет смогла вылечиться от COVID-19

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жительница Чили смогла вылечиться от коронавируса в 111 лет, сообщает местный телеканал 24Horas.
Женщина по имени Хуанита проживает в доме престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа в провинции Сантьяго. Несмотря на меры безопасности, 12 апреля взятые у нее анализы на COVID-19 дали положительный результат.
Как сообщают СМИ, еще до заражения у Хуаниты наблюдались респираторные проблемы, однако ей удалось преодолеть инфекцию. В июле она собирается отметить 112-й день рождения.
Ранее сообщалось, что самая пожилая жительница Испании — 113-летняя Мария Браниас — тоже смогла вылечиться от COVID-19.
Число случаев заражения коронавирусом в Чили составляет почти 78 тысяч, 806 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.