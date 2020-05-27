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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:56
https://ria.ru/20200527/1572063816.html
Жительница Чили в возрасте 111 лет смогла вылечиться от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571800044_0:218:2989:1899_1036x0_80_0_0_77a3260b7ac0fdea67703bc3dd748ae6.jpg
РИА Новости

Жительница Чили в возрасте 111 лет смогла вылечиться от COVID-19

14:48 27.05.2020 (обновлено: 14:56 27.05.2020)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoЖенщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
Женщина в защитном костюме разговаривает с ребенком в мигрантском районе во время введения карантинного режима в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Жительница Чили смогла вылечиться от коронавируса в 111 лет, сообщает местный телеканал 24Horas.
Женщина по имени Хуанита проживает в доме престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа в провинции Сантьяго. Несмотря на меры безопасности, 12 апреля взятые у нее анализы на COVID-19 дали положительный результат.
Как сообщают СМИ, еще до заражения у Хуаниты наблюдались респираторные проблемы, однако ей удалось преодолеть инфекцию. В июле она собирается отметить 112-й день рождения.
Ранее сообщалось, что самая пожилая жительница Испании — 113-летняя Мария Браниас — тоже смогла вылечиться от COVID-19.
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Число случаев заражения коронавирусом в Чили составляет почти 78 тысяч, 806 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСантьяго (город)ЧилиИспанияВ мире
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