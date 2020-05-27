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2020-05-27T14:48
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Госдума приняла закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС
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РИА Новости

Госдума приняла закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

14:46 27.05.2020 (обновлено: 14:48 27.05.2020)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о совершенствовании целевого обучения в России и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.
Изменения вносятся в статьи 71.1 и 108 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Инициативой предлагается усовершенствовать порядок целевого обучения специалистов: согласно инициативе, механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, законопроектом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.
Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, предлагается, что в случае введения в РФ или в отдельных регионах страны чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОСах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, в реализации которых не допускается использование исключительно дистанционных технологий.
Кроме того, в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, электронные копии документа об образовании или квалификации (скан или фотография с читаемыми данными) "предоставляют доступ" к образованию или профессиональной деятельности наряду с бумажным аналогом.
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