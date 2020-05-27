Госдума приняла закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о совершенствовании целевого обучения в России и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.

Изменения вносятся в статьи 71.1 и 108 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Инициативой предлагается усовершенствовать порядок целевого обучения специалистов: согласно инициативе, механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, законопроектом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, предлагается, что в случае введения в РФ или в отдельных регионах страны чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОСах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, в реализации которых не допускается использование исключительно дистанционных технологий.