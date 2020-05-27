Онлайн-смены молодежных форумов могут стартовать в России в июле

"Форумная кампания стартует в тех возможностях и форматах, которые в этом году допустимы. Мы понимаем, что, к сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции разная в зависимости от региона. Но мы рассчитываем, что, как минимум, в июле мы начнем онлайн-часть форумов", - сказал Бугаев в ходе вебинара проекта "Полный вперед".