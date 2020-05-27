Онлайн-смены молодежных форумов могут стартовать в России в июле

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Онлайн-смены молодежных форумов в РФ могут стартовать в июле, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.
Ранее замглавы Росмолодежи Андрей Платонов заявлял, что молодежные форумы в этом году могут пройти в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
"Форумная кампания стартует в тех возможностях и форматах, которые в этом году допустимы. Мы понимаем, что, к сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции разная в зависимости от региона. Но мы рассчитываем, что, как минимум, в июле мы начнем онлайн-часть форумов", - сказал Бугаев в ходе вебинара проекта "Полный вперед".
Он уточнил, что в этом году большинство форумов для молодежи пройдут в совмещенном формате - они будут включать в себя как онлайн, так и офлайн-часть. Очные смены могут начаться уже в августе. Так, организаторы рассчитывают провести в офлайн-формате новое мероприятие - патриотический слет на Сахалине. Обязательно в этом году пройдут традиционные форумы "Таврида" и "Территория смыслов", заверил Бугаев. А для Форума молодых семей организаторы предусмотрели новый порядок - он будет проходить в формате небольших пикников в офлайне, а потом на интернет-платформе форума будет сделана общая онлайн-сборка.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, свыше 343 тысяч человек скончались.