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2020-05-27T14:47
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ГД приняла закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе
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РИА Новости

ГД приняла закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе

14:45 27.05.2020 (обновлено: 14:47 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах.
Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении в июле 2019 года. Согласно проекту закона, студенты среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
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При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтрудом. Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.
В ходе подготовки законопроекта к процедуре второго чтения был предложен ряд поправок, уточняющий порядок доступа студентов к преподавательской деятельности. В частности, студенты, обучающиеся по направлениям подготовки "Образование и педагогические науки", кто хочет заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, должны отучиться три года и сдать все аттестации за этот период. Студенты профильных вузов, кто претендует на ведение дополнительных программ - вести кружки и факультативы, допускаются к этой деятельности по итогам сдачи аттестаций за два году обучения.
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"В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь, предметников - по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск. Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя. Важно, что условия допуска студентов к преподаванию, которые изначально правительство предлагало определить в подзаконном акте, теперь зафиксированы нормами прямого действия", - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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