ГД приняла закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе

При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтрудом. Кроме того, законопроектом устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

В ходе подготовки законопроекта к процедуре второго чтения был предложен ряд поправок, уточняющий порядок доступа студентов к преподавательской деятельности. В частности, студенты, обучающиеся по направлениям подготовки "Образование и педагогические науки", кто хочет заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, должны отучиться три года и сдать все аттестации за этот период. Студенты профильных вузов, кто претендует на ведение дополнительных программ - вести кружки и факультативы, допускаются к этой деятельности по итогам сдачи аттестаций за два году обучения.