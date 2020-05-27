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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:43
https://ria.ru/20200527/1572063415.html
Имеющих антитела на коронавирус медиков не будут тестировать на COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040536_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_293060f26ea112c9645072586466ba1d.jpg
РИА Новости

Имеющих антитела на коронавирус медиков не будут тестировать на COVID-19

14:43 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Медики, работающие в условиях риска заразиться коронавирусом, должны раз в неделю проходить обследование на COVID-19, эта процедура не проводится тем, у кого выявлены антитела на вирус (IgG), следует из постановления главного государственного санитарного врача.
Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации. Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 1 января 2021 года.
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"Обследование на COVID-19 не проводится медработникам, имеющим антитела IgG, выявленные при проведении скрининговых обследований", - говорится в постановлении.
Работники медорганизаций, имеющие риски заражения - персонал скорой помощи, инфекционных отделений, обсерваторов и специализированных отделений - обследуются на COVID-19 один раз в неделю, уточняется в документе.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что антитела к коронавирусу класса IgM появляются на пятый-седьмой день заболевания, а начиная со второй-третьей недели организм вырабатывает поздние антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые - полгода и, возможно, больше. По наличию в крови антител IgM можно судить о том, болен человек или нет в данный момент, а наличие антител IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание, пояснял эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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