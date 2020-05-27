Мэр Екатеринбурга заявил, что город оправился от последствий урагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что город оправился от последствий урагана, бушевавшего в понедельник.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода стала причиной отключения электричества в 120 населенных пунктах у 130 тысяч потребителей. Ураган повалил сотню деревьев, были повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека погибли.

"Осталось собрать с дорог и тротуаров мелкие ветки с поваленных ураганом деревьев, выполнить еще некоторые незначительные работы. Так что город полностью оправился от последствий непогоды", - цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.

Высокинский добавил, что на сегодняшний день основные аварийно-восстановительные работы в городе выполнены.

Мэрия уточняет, что в день разгула стихии от сильных порывов ветра повредило кровлю у 45 частных и многоквартирных домов. Поэтому в числе первоочередных задач глава Екатеринбурга распорядился незамедлительно восстановить сорванную ураганом кровлю на объектах жилого фонда, чем и занимались управляющие организации.

В общей сложности в устранении последствий урагана были задействованы 135 рабочих и 72 единицы техники, отмечают власти.