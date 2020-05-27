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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T14:41
https://ria.ru/20200527/1572063329.html
Число больных COVID-19 в Верхотурском монастыре на Урале достигло 56
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1036x0_80_0_0_4fb227acd66d6a65688fcd115909a804.jpg
РИА Новости

Число больных COVID-19 в Верхотурском монастыре на Урале достигло 56

14:41 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Свердловской области достигло 56, сообщили в среду в больнице Верхотурского района.
Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у наместника Верхотурского монастыря и части братии. Монастыри и храмы города Верхотурья были закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Позже Екатеринбургская епархия сообщила, что один из монахов скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.
"Накануне оперативным штабом округа зарегистрирован новый случай коронавирусной инфекции в Свято-Николаевском мужском монастыре. Официальное число случаев новой коронавирусной инфекции, подтверждаемое в очаге, составило 56 человек", - говорится в сообщении больницы.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеСвердловская область
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