Число больных COVID-19 в Верхотурском монастыре на Урале достигло 56

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Свердловской области достигло 56, сообщили в среду в больнице Верхотурского района.
Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у наместника Верхотурского монастыря и части братии. Монастыри и храмы города Верхотурья были закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Позже Екатеринбургская епархия сообщила, что один из монахов скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.
"Накануне оперативным штабом округа зарегистрирован новый случай коронавирусной инфекции в Свято-Николаевском мужском монастыре. Официальное число случаев новой коронавирусной инфекции, подтверждаемое в очаге, составило 56 человек", - говорится в сообщении больницы.
Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.