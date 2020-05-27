Число больных COVID-19 в Верхотурском монастыре на Урале достигло 56

Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у наместника Верхотурского монастыря и части братии. Монастыри и храмы города Верхотурья были закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Позже Екатеринбургская епархия сообщила, что один из монахов скончался после осложнений, вызванных коронавирусом.